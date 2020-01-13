شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكى: إطلاق طالب سعودى النار فى قاعدة أمريكية عمل إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن قال وزير العدل الأمريكى، قوله أن إطلاق طالب سعودى النار فى قاعدة أمريكية بفلوريدا فى ديسمبر الماضى عمل إرهابى.وتابع :" لا توجد أدلة على مساعدة الطلبة السعوديين أو معرفتهم المسبقة بواقعة إطلاق النار.. لا يوجد دليل على تورط الطلبة السعوديين مع جماعات إرهابية ".وأوضح وزير العدل الأمريكى، فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الدولية "رويترز" منذ قليل، أن السعودية تقدم دعما كاملا للتحقيق فى واقعة إطلاق النار". مؤكد ان واشنطن تعتزم طرد 21 طالبا عسكريا سعوديا بعد واقعة إطلاق النار.

واضاف الوزير الأمريكى، أن 17 طالبا سعوديا لديهم مواد جهادية أو مناهضة لأمريكا على وسائل التواصل الاجتماعى، إضافة إلى 15 طالبا لديهم اتصال بمواد إباحية متعلقة بالأطفال.