شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نعمل لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية مع القادة العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية خبرا عاجلا، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكية بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع القادة العراقيين لتحديد المكان المناسب لنشر القوات الأمريكية.

وكان بومبيو قد أكد، لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، حرص بلاده على حماية الشعبين الأمريكى والعراقى ومصالحهما. وندد بومبيو - فى اتصال هاتفى أجراه مع عبد المهدى الخميس الماضى وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بالهجوم الإيرانى على سيادة العراق.

وكانت إيران قد استهدفت بهجوم صاروخي، الليلة قبل الماضية، قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات أمريكية.

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وفى السياق نفسه، قال مسئول دفاعى أمريكى، فى وقت سابق، إن الجيش الأمريكى يدرس تعديلات محتملة فى أوضاعه الدفاعية بالشرق الأوسط، بعدما قلبت إيران الافتراضات وشنت هجوما صاروخيا فى العراق الذى تحظى فيه بنفوذ.

وقال المسؤول الأمريكى الكبير الذى طلب دعم نشر اسمه إنه كان من المتوقع لإيران، أن تهاجم مواقع أمريكية فى بلد آخر غير العراق حيث تعول طهران على بعض الحلفاء أصحاب النفوذ.

ونشر الجيش الأمريكى دفاعات جوية من طراز باتريوت فى مواقع أخرى بالشرق الأوسط منها السعودية لإسقاط أى صواريخ إيرانية لكنه لا يملك تلك الإمكانات فى قاعدة الأسد الجوية بالعراق التى استهدفها 11 صاروخا على الأقل من الصواريخ الباليستية التى أطلقتها إيران يوم الأربعاء.