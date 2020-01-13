شركة إسرائيلية تطلق خطًا بحريًا للشحن "المُبَرَّد" بين مصر وروسيا

معتز بالله محمد/ الخليج 365

أعلنت شركة "زيم" الإسرائيلية للشحن الدولي بدء العمل في خط جديد دشنته لنقل البضائع المبردة من ميناء الإسكندرية المصري، على البحر المتوسط، إلى نوفوروسيسك الروسي، على البحر الأسود.

جاء ذلك في بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني، حسبما أفاد، الإثنين، موقع " port2port العبري المتخصص في شؤون النقل حول العالم.

وحسب المصدر ذاته، دشنت الشركة الإسرائيلية (مقرها حيفا/شمال)، الجمعة الماضي، خط خدمات البحر الأسود " Black Sea Express" (EBX)، لنقل الحاويات المبردة (Reefer) بين المينائين المصري والروسي.

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وتستغرق الرحلة بين المينائين 4 أيام، وتصل إلى محطة " NUTEP" الحديثة في ميناء نوفوروسيسك.

وقال "روني بن يهودا"، أحد مسؤولي الشركة الإسرائيلية، إن هذه "الخدمة صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا الذين ينقلون شحنات بضائع معرضة للتلف، كجزء من استراتيجيتنا الهادفة إلى لتوفير حلول لحاجات العملاء".

وأوضح الموقع أن السفينة الأولى، التي عملت ضمن هذه الخدمة، تحمل اسم " Nele Maersk" ، ووصلت ميناء الإسكندرية، الجمعة الماضي، وغادرته باتجاه الميناء الروسي، الأحد الماضي.

وأضاف أنه بحسب الجدول الزمني المقرر، ستصل السفينة إلى ميناء نوفوروسك، الأربعاء 15 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، وبعدها بيومين ستغادره باتجاه الإسكندرية. وأفاد الموقع بوجود سفينتين تعملان على خط الإسكندرية- نوفوروسيسك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.