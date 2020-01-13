وكالة روسية: السراج وحفتر لم يلتقيا رسميا في موسكو

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، لم يلتقيا في العاصمة موسكو التي يجري فيها محادثات غير مباشره برعاية روسية تركية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر روسي مشارك بالمحادثات أنه من المتوقع ألّا يشارك السراج وحفتر في مؤتمر برلين.

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وأضاف المصدر أن "السراج وحفتر الذين قدما إلى موسكو على رأس وفدين للمشاركة في مباحاث غير مباشرة لم يلتقيا رسميًا".

واحتضنت موسكو، الإثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من حفتر.

وأعلنت موسكو، مساء اليوم، أن كلًا من السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، وقعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، مهلة حتى صباح الثلاثاء.

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