الدفاع التركية: استشهاد جندي وعنصر أمن شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، استشهاد جندي وعنصر أمن، في اشتباكات مع إرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الجندي وعنصر الأمن استشهدا في اشتباكات مع الإرهابيين بمنطقة هفتانين، في إطار العمليات التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق.

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وأضاف البيان "نشعر ببالغ الحزن والأسى، ونتمنى من الله الرحمة لشهدائنا، ونعزي عوائل الشهداء والقوات المسلحة التركية والشعب التركي".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.