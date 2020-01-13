قطر ترفض منح تأشيرات لمنتخب السلاح الإسرائيلي

معتز بالله محمد/ الخليج 365

رفضت قطر منح المنتخب الإسرائيلي لسلاح السيف تأشيرات دخول للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها على أراضيها الشهر الجاري، بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في تغريدة بحسابها على "تويتر".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات المعنية في قطر حول ما أفادت به القناة الإسرائيلية.

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كما أفادت القناة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" حظر على لاعبي منتخب السيف السفر للدوحة، من دون توضيح أسباب.

إلا أن موقع "one" الرياضي الإسرائيلي قال إن موقف "الشاباك" جاء في ظل الأوضاع الأمنية بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون ثان الجاري.

ونقل الموقع عن رئيس الاتحاد الإسرائيلي للعبة السيف أورلي هارلب قوله :"تلقى الاتحاد تعليمات واضحة بعدم السفر إلى قطر، إضافة إلى حقيقة أننا لم نحصل على تأشيرات من الدوحة".

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة للرجال والسيدات قطر 2020 في الفترة من 24 إلى 26 يناير/كانون ثان الجاري والتي ينظمها الاتحاد القطري للعبة بمشاركة المصنفين والمصنفات الأوائل على مستوى العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.