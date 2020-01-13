جمعيات تركيا تواصل تقديم المساعدات لنازحي إدلب

إسطنبول/ الخليج 365

- هيئة الإغاثة الإنسانية وجمعية "دنيز فناري" أرسلتا مساعدات إنسانية وغذائية للمحتاجين من سكان إدلب النازحين إلى مدينة عفرين..

- جمعية "صدقة تاشي" بدأت مشروع بناء مساكن لنحو ألف عائلة

تواصل الجمعيات التركية، إرسال مساعداتها الإنسانية وتقديم الدعم للمحتاجين في مدينة إدلب والنازحين منها إلى مناطق أخرى شمال سوريا.

وأوضح مراسل الخليج 365، الإثنين، أن كل من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) وجمعية "دنيز فناري" أرسلتا مساعدات إنسانية وغذائية للمحتاجين من سكان إدلب النازحين إلى مدينة عفرين.

وذكرت جمعية "دنيز فناري"، في بيان، أنها أرسلت شاحنة مساعدات تضمنت ملابس شتوية وأحذية وبطانيات وأغذية أطفال.

وأكدت مواصلتها دعم النازحين الفارين من هجمات النظام السوري وحلفائه.

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بدورها، أوضحت هيئة الإغاثة التركية، في بيان، أنها قدمت مساعدات غذائية لنحو ألفي عائلة سورية نازحة إلى مدينة عفرين.

من جهتها، أعلنت جمعية "صدقة تاشي" التركية، أنها بدأت مشروع بناء مساكن لنحو ألف عائلة سورية، مشيرة أن المنازل ستقام على مساحة 24 متر مربع، وتتكون من غرفة وصالون.

وأكدت الجمعية استمرارها في إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين.

وتكافح العائلات، التي اضطرت إلى النزوح إلى عفرين جراء هجمات نظام الأسد وروسيا، من أجل البقاء في ظل ظروف الطقس القاسية بالمخيمات.

وينتظر السوريون النازحون مد يد العون لهم لتزويدهم بالاحتياجات الأساسية، في ظل ظروف الطقس القاسية، التي تجعل الحياة أصعب في المخيمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.