الأردن.. السماح لقناة "الجزيرة" باستئناف عملها

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال مصدر أردني مطلع، الإثنين، إن حكومة بلاده أبلغت مكتب قناة "الجزيرة" القطرية، بإمكانية استئناف العمل لدى المملكة، بعد نحو عامين ونصف على إلغاء ترخيص القناة.

وفي حديثه للأناضول، أوضح المصدر أن "الجهات الرسمية أبلغت مكتب الجزيرة في عمان بإمكانية استئناف عملها كما كان في السابق".

وحتى الساعة 17.05 لم تصدر إفادة رسمية من السلطات الأردنية ولا من قناة "الجزيرة" بخصوص الأمر.

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وكانت عمان، قررت إغلاق قناة الجزيرة، إبان الحصار على قطر منتصف 2017، عندما قررت المملكة حينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة وإلغاء ترخيص القناة لديها.

واستعادت الدولتان تمثيلهما الدبلوماسي العام الماضي، بعد أن قرر الأردن تعيين سفير له بقطر في يوليو/ تموز 2019، لتقوم الأخيرة بخطوة مماثلة في أغسطس/ آب من نفس العام.

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