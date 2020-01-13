لافروف: نأمل في أن يخرج وفد حفتر بنتائج إيجابية

موسكو/ إمره أباي/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المباحثات غير المباشرة حول ليبيا في موسكو، أحرزت تقدماً، معرباً عن أمله في أن يخرج وفد اللواء المتقاعد خليفة حفتر بنتائج إيجابية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الروسية موسكو التي تحتضن مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا.

وأضاف لافروف أن الأطراف الليبية عقدت مشاورات طويلة للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بدعم من الوفدين التركي والروسي.

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وأشار أن رئيس حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري، وقعا على نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار، في حين أن وفد حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، طلبا مهلة حتى صباح الثلاثاء من أجل التوقيع على الاتفاق.

وأعرب عن أمله في أن يخرج وفد حفتر بنتائج إيجابية، مؤكدا أن الجانبين التركي والروسي سيواصلان دعمهما اللازم لتنفيذ الاتفاق.

وتحتضن موسكو، الاثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من حفتر.

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