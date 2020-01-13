تشاووش أوغلو: أعددنا مسودة لكيفية وقف إطلاق نار محتمل بليبيا

أنقرة، موسكو/ عمر توغرول جام/ الخليج 365

وزير الخارجية التركي:

- رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج وقع على نص الاتفاق.. فيما وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء..

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إعداد مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية برفقة نظيره الروسي سيرغي لافروف، من العاصمة الروسية موسكو التي تحتضن مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا.

وأشار الوزير التركي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقع على نص الاتفاق فيما وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء من أجل التوقيع.

وأعرب تشاووش أوغلو عن شكره لروسيا لجهودها بخصوص توقيع وقف إطلاق النار بين السراج وحفتر، واستضافتها لمباحثات اليوم.

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وأشار إلى أنهم تباحثوا على مدار اليوم مع الوفد الروسي من أجل توقيع وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية على ضوء الدعوة التي وجهها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي.

وقال: "في النتيجة، أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل، وأخذنا بالاعتبار بنهج قائم على التسوية اقتراحات التعديلات القادمة من وفد حفتر".

وأوضح تشاووش أوغلو أن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقعا على النص بعد أخذ شكله النهائي وسلماه للجانب التركي.

وأردف: "وفد حفتر طلب منحه مهلة حتى صباح الغد وفق ما أخبرنا به أصدقاؤنا الروس، وفي حال توقيعهم عليه الثلاثاء سيكون السراج وحفتر أوفوا بتعهداتهم الشفهية بأنهم سيمتثلون لوقف إطلاق النار استجابة لدعوات الرئيسين التركي والروسي".

وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا ستواصل العمل مع روسيا من أجل استمرار وقف إطلاق النار وتسريع العملية السياسية، والوصول إلى نتيجة من مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة.

وأعرب تشاووش أوغلو عن شكره لكل من السراج والمشري لتوقيع النص.

وتحتضن موسكو، الإثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانيين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من الجنرال خليفة حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.