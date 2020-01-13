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الأهلي يدك حصون أبها بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الثامن في دوري الأمير للمحترفين بعد تغلبه على أبها ينتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة ضمن الجولة الرابعة عشرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث وجاء أبها سابعاً بـ23 نقطة.

في الدقيقة 20 سجل جانيني تفاريس الهدف الأول بعد كرة عرضية ضربها بقدمه سكنت الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

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لم تمض سوى ست دقائق حتى أحرز فريق أبها هدف التعادل عن طريق اندريا تسيما بعد خطأ ضربها اندريا بقدمه خادعت ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 35 عاد الأهلي من جديد للتقدم عبر ركلة جزاء نفذها عمر السومة.

وفي الدقيقة 82 أضاف الأهلي الهدف الثالث بعد كرة عرضية من ماركو مارين ضربها عمر السومة برأسه في الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

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