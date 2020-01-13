وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية وصحية شاغرة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض. الوظائف:

1- مُستشار تقنية المعلومات (IT Consultant).

2- أخصائي سمعيات (Audiologist).

3- تقني ثاني تخطيط القلب (ECG Technician II). موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/13م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا

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