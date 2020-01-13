شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تسلم 8 آلاف أرض مجانية للمستفيدين بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن تسليم، 8,452 قطعة أرض لمن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها.

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وأوضح “سكني” أن التسليم شمل 3425 أرضا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، و777 مواطنا تم تسليمهم في منطقة الرياض، إضافة إلى 835 أرضا في منطقة القصيم، و47 في منطقة نجران، و933 مواطنا استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 231 أرضاً، بينما تسلم 276 مواطناً أراضي مجانية في منطقة الجوف.

كما تم تسليم 26 مواطناً في منطقة الحدود الشمالية أراضي مجانية، و252 مواطنًا في حائل، و1184 مواطناً في منطقة عسير، كما سلم البرنامج 127 أرضاً سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 106 أراض، و233 أرضًا في منطقة جازان.

وأشار البرنامج، إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات، بمساحات تتراوح ما بين 450 و527 مترا مربعا للقطعة الواحدة.