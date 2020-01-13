شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يعلن مواعيد التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي «الورقي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، اليوم الإثنين، فتح التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي (ورقي- طلّاب).

Advertisements

وأوضح مركز قياس، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيتاح التسجيل للطالبات في 20 يناير 2020م، مضيفًا أن التسجيل سيكون متاح عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار المركز، إلى أن التسجيل للبنين سيكون كالتالي: الفترة الأولى من 13 يناير وحتى 15 مارس 2020م، والفترة الثانية من 13 يناير وحتى 3 مايو 2020م، وبالنسبة للطالبات، سيكون للفترة الأولى من 20 يناير وحتى 15 مارس 2020م، والفترة الثانية من 20 يناير وحتى 3 مايو 2020م.

ولفت المركز، إلى أن التسجيل المتأخر يبدأ بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر، وينتهي قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة، حسب توافر المقاعد، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الفترتين الأولى والثانية معًا.