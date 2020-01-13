شكرا لقرائتكم خبر عن جحيم الأرض × 7 سجون.. تعرف على مراكز الاعتقال الأسوأ فى العالم.. أولهم تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم عقوبة السجن فى المجتمعات لإعادة تأهيل المجرمين ليكونوا أشخاص صالحين من جديد ويعودا أعضاء فاعلين من جديد إلى المجتمع، إلا أن هناك بعض السجون فى العالم تحولت إلى جحيم حقيقى لنزلائها بدلا من أن تكون مؤسسات إصلاحية وتربوية، أصبحت مرتعا للفساد والجريمة.

وهذه هى أخطر السجون فى العالم:

1- ديار بكر – تركيا

يقع فى جنوب شرق تركيا، من أخطر سجون العالم، حيث يضم أشرس مجرمى تركيا، ويتلقى نزلاؤه أقسى ألوان التعذيب من حراس السجن، من العذيب الجسدى والنفسى والاعتداء الجنسى، والافتقار للصحة، كما أن به أكبر نسبة من محاولات الانتحار بين السجناء، حسبما قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى أن الأكثر رعبا عن سجن ديار بكر بتركيا هو احتجاز الأطفال والذين يواجهون عقابات عنيفة دون شفقة.

تم انشاؤه عام 1980، ويحظى المعتقل المعروف بـ"سجن 5 حربى" بتاريخ طويل من يوميات القتل والتعذيب، ويوجد خلف أسوار السجن حتى عام 2018 أكثر من 350 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، ويكتب حراس السجن على جدران السجن عبارة "تكلم التركية، تكلمها كثيرا"، لتحطيم معنويات النزلاء خاصة الأكراد وانتهاك كرامتهم، تبين كيف كان يتم إجبارهم على التحدث بالتركية والتخلى عن لغتهم الأصلية.

2- سجن إيه دى إكس فلورنسا –الولايات المتحدة الامريكية

واحد من أسوأ السجون في العالم، ويقع في ولاية كولورادو الأمريكية، تم افتتاح هذا السجن عام 1994 ليستقبل عتاة المجرمين الخطرين جداً، من الإرهابيين وأسوأ قتلة مسلحين، ومن تتعدى مدة حبسهم الـ25 عامًا، وفيه يتم السماح للسجناء بالخروج خارج زنزانتهم لمدة 9 ساعات فى الأسبوع فقط، بينما عليهم أن يقضوا باقى حياتهم داخل الزنزانة التى لا يصلها ضوء الشمس، إضافة إلى ذلك أن كل شىء داخل الزنزانة مصنوع من الأسمنت المسلح.

3-سجن سانكوينتين - كاليفورنيا

أقدم سجن فى ولاية كاليفورنيا، وأكثرهم سمعة سيئة على الإطلاق، فإلى جانب الأساليب الوحشية التقليدية المستخدمة فى التعذيب داخله، فإنه يمثل خطرًا على حياة النزلاء بسبب اكتظاظهم السجناء داخله، حيث يتسبب الحشد المفرط لهم، والذى يتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات بينهم، خاصة فى ظل الظروف المعيشية السيئة به.

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4- سابانيتا- فنزويلا

من بين أبشع السجون فى أمريكا الجنوبية، بسبب تدنى مستوى الاهتمام بالنظافة داخله، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الأمراض بشكل خطير، فضلًا عن اكتظاظه بالنزلاء على نحو يعزز فرص انتشار الأمراض ويصعب الحياة، كما أن به أكبر جرائم القتل بشكل يومى فضلا عن انتشار الأسلحة والمخدرات بداخله.

المبنى الذى كان من المفترض أن يحتجز أقل من 800 سجين يحتجز الآن حوالى 4000 سجين من بينهم 200 طفل يعيشون مع آبائهم المدانين.

5- سجن كامب –اسرائيل

تحتفظ إسرائيل بأكثر من 7000 سجين فلسطينى فى سجونها، ويعانى معظمهم من مشاكل صحية خطيرة دون توفير الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى ذلك، هناك المئات من السجناء الفلسطينيين تحت "قيد الاحتجاز الإدارى" ، وهى طريقة قانونية تسمح بالسجن بدون تهمة أو محاكمة لفترات تصل إلى ستة أشهر، ويمكن تمديدها لعدد غير محدود من المرات.

ولكن سجن كامب يعتبر من أخطر السجون السرية الإسرائيلية، يطلق عليه "جوانتانمو اسرائيل"، ولم تعرف غالبية دول العالم عن السجن إلا فى عام 2003، ولا تزال إسرائيل ترفض تحديد الموقع الدقيق للسجن، لكنه يقع على بعد حوالى 100 كم شمال القدس، حسبما قالت قناة "إسبان" الإسبانية.

6- سجن بيناس سيوداد- السلفادور

يضم مجموعة من أخطر مجرمى العالم، وبنى ليستقبل 800 سجين، ولكنه يضم الآن ما يزيد عن 2500 سجين، ويوجد به أفراد العصابات والقتلة ومهربى المخدرات، والذين يديرون السجن من الداخل فى حين يوجد الحراس فى الخارج فقط.

7- كارانديرو - البرازيل

والذى يصنف ضمن أبشع السجون حول العالم، لاندلاع أعمال الشغب وانتشار الفوضى العارمة فيه، وكذلك مقتل الكثيرين من المسجونين على يد السلطة، بالإضافة إلى انتشار مرض "الإيدز" بين السجناء.