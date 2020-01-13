شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أول قرص SSD بمستشعر بصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة سامسونغ عن طرح قرص الحالة الساكنة SSD T7 Touch، الذي يعد أول قرص مزود بمستشعر بصمة الأصابع؛ حيث إنه يدعم تقنية تشفير الهاردوير AES بطول مفتاح يبلغ 256 بت، ويتم تأمين البيانات عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى أربعة بصمات للأصابع.

واعتمدت الشركة الكورية الجنوبية في قرص الحالة الساكنة الجديد على تقنية NVMe، والتي تتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة أكبر، حيث تصل سرعة نقل البيانات أثناء القراءة إلى 1050 ميغابايت/الثانية وإلى 1000 ميجابايت/الثانية أثناء الكتابة.

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ويأتي القرص الجديد في جسم من الألومنيوم وزنه 58 غراماً، ويتحمل السقوط من ارتفاع مترين دون حدوث أية أضرار.

وقامت الشركة الكورية الجنوبية بدمج مستشعر بصمة الأصابع في شريط الحالة LED، والذي يوضح معلومات للمستخدم بشأن حالة التشغيل.