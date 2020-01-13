شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار واستمرار انخفاض الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة، غداً الثلاثاء.

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وتوقعت “الأرصاد” استمرار انخفاض درجات الحرارة مع نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وشمال ووسط المملكة.

كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من شمال المملكة.

وقد تصل أدنى درجة حرارة غداً إلى (2 درجة مئوية) في تبوك، وأعلى درجة حرارة (29 درجة) في مكة المكرمة.