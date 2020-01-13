شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يغادر عُمان بعد تقديم واجب العزاء في السلطان قابوس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

غادر خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز سلطنة عمان بعد تقديمه واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعید.

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وكان خادم الحرمین، قد غادر الیوم الإثنین، إلى سلطنة عمان لتقديم واجب الغزاء في وفاة السلطان قابوس، وأناب ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

وتُوفي السلطان قابوس يوم الجمعة الماضي عن عمر ناھز 79 عاما بعد صراع مع المرض، وأعلنت السلطنة اختیار ھیثم بن طارق آل سعید سلطانًا جديدا للبلاد.