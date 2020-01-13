مصر: الرقابة الإدارية تسقط شبكة اتجار في الأعضاء البشرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من المضبوطات ‏تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية. وأوضح بيان للرقابة الإدارية أن السيدة تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى مخالفة للقانون. وأمرت النيابة العامة المصرية، بحبس أفراد الشبكة الدولية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

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