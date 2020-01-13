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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملكة بريطانيا تبحث أزمة تخلي الأمير هاري عن الصفة الملكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
أعلن قصر باكينجهام، أن الملكة إليزابيث الثانية اتفقت مع الأمير هاري وزوجته ميغان على "فترة انتقالية".
وقال بيان للملكة: هناك بعض المسائل المعقدة التي يتعين حلها، وهناك المزيد من الأعمال التي يتعين القيام بها، لكنني طلبت أن يتم الوصول إلى القرارات النهائية في الأيام المقبلة.
ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على "فترة الانتقال" لهاري وميغان يسمح لهما بالانتقال بين كندا والمملكة المتحدة، وذلك بعد القمة الملكية "البناءة" كما وصفها البيان.
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