اخبار الخليج

شركة فوسيل الأمريكية تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة فوسيل الأمريكية تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

شركة فوسيل الأمريكية تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة فوسيل الأمريكية عن ساعتها الذكية الجديدة Diesel On Fadelite، التي تعتزم طرحها في الأسواق خلال أسابيع.

 

ومن المقرر إطلاق الساعة الذكية الجديدة في متاجر Diesel خلال في مارس/ آذار مارس/آذار المقبل بسعر يبلغ 275 دولارا.

Advertisements

 

والساعة الجديدة تعتمد على نظام التشغيل جوجل Wear OS ومعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100 SoC.

 

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية Diesel On Fadelite الجديدة تمتاز بمظهر عصري مع الكثير من العناصر التصميمية المثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أنها تأتي في جسم 43 ملم.

 

وتمتاز الساعة الذكية Diesel On Fadelite بسوار شفاف، والذي يتوافر أيضا بأربعة ألوان متميزة، متميزة؛ هي: الأحمر/الأسود والأسود/الشفاف والأزرق/الشفاف والشفاف بالكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة فوسيل الأمريكية تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا