عقود استثمار بين الامارات واندونيسيا بقيمة 23 مليار دولار

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جاكرتا: أعلنت اندونيسيا الاثنين أنها ابرمت مع الامارات صفقات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار بينها اتفاقيات في قطاع الطاقة ومشاريع البنى التحتية.

وسيتم تنفيذ الاستثمارات من خلال صندوق ثروة سيادي اندونيسي جديد تم انشاؤه ليشارك فيه كذلك "سوفتبنك" الياباني و"شركة التنمية المالية الدولية" الأميركية، بحسب ما قالت الحكومة دون الكشف عن تفاصيل.

وتشمل الاستثمارات نحو عشر صفقات تم التوقيع عليها بعد اجتماع بين الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو وولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما صرح ويدودو على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تشمل اتفاقا بقيمة 12,6 مليار دولار بين شركة الطاقة الحكومية الاندونيسية "بيرتامينا" وشركة بترول ابوظبي الوطنية لتطوير مصنع للبتروكيماويات في جاوا الغربية، بحسب وزارة الخارجية الاندونيسية.

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وبين الاستثمارات الاخرى صفقات في الموانئ والطاقة المتجددة والزراعة.

وصرح الرئيس الاندونيسي أنه سيركز خلال فترة ولايته الثانية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبلاده، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا، والاستمرار في مشاريع البنى التحتية البالغة كلفتها مليارات الدولارات.

وذكرت جاكرتا ان الاتفاقيات يمكن أن تشمل استثمارا في العاصمة الجديدة التي تخطط اندونيسيا لبنائها على جزيرة بورنيو بدلا من جاكرتا المكتظة التي تعتبر واحدة من اسرع المدن غرقاً في العالم.

وصرح وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمارات لوهوت باندجايتان ان جاكرتا طلبت من الشيخ محمد بن زايد أن يكون مستشارا لتطوير العاصمة الجديدة.