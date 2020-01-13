بالفيديو.. الأسد وبوتن يسخران من ترامب: "سينصلح حاله"

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وجاء ذلك خلال حديث تبادله بوتن مع الأسد، أثناء زيارة الأول لسوريا قبل أيام، وشملت التجول في كنيسة السيدة العذراء في دمشق.
ويبدأ الفيديو بكلام الأسد أنه ينبغي على ترامب أن "يتبع خطوات أحد تلاميذ السيد المسيح حتى يصبح إنسانا صالحا".
وتظهر اللقطات التي بثت على شاشة تلفزيون القناة الأولى الروسية، بوتن والأسد وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وهم يضحكون.
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وكان الأسد يتحدث عن بولس الطرسوسي، أو بولس الرسول، الذي كرس جزءا من حياته لاضطهاد تلاميذ السيد المسيح كما تقول الروايات، وسافر إلى دمشق من أجل اعتقال هؤلاء وجلبهم إلى القدس.
وخلال سفره إلى دمشق أصيب بالعمى، لكنه عاده إليه لينقلب توجه الطرطوسي.
ورد بوتن على الأسد قائلا: "سينصلح حاله (ترامب). ادعه وسوف يأتي".
وعندما قال الأسد إنه مستعد لدعوة الرئيس الأميركي، قال بوتن: "سأخبره".
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من Euronews
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نصر الله: الرد الإيراني لم يكتمل والهجوم على عين الأسد "صفعة" في مسار طويل
قال أمين حزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الرد الإيراني على مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني باستهداف أميركا في عين الأسد كان "ضربة عسكرية عظيمة" تدل على "شجاعة وجرأة منقطعة النظير لدى إيران فهذا لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية". جاءت هذه التصريحات خلال كلمة متلفزة بثت الأحد 12 كانون الثاني/ يناير، في ذكرى "أسبوع شهداء محور المقاومة". وقال نصر الله أن ما حصل هو جزء فقط من الرد، وأن هناك مساراً طويلاً: "الرد الإيراني في منطقة عين الأسد العراقية هي صفعة من سلسلة مسار طويل سيفضي إلى إخراج القوات الأميركية من المنطقة، ومن يقول إن هذا هو الرد الإيراني على اغتيال سليماني فهو مخطئ، هو البداية"، وقال: "الضربة الإيرانية في العراق تعبّر عن شجاعة لا مثيل لها وتكشف عن حقيقة القدرة العسكرية لإيران". ونفى نصرالله أن يكون سليماني قد خطط لاستهداف سفارات واعتبر أن هذه الكلام لم يكن سوى ذريعة للرئيس الأمريكي لاغتيال سليماني، واتهم ترامب بأنه أكثر الرؤساء الأمريكيين كذباً. وطالب برحيل القوات الأمريكية عن المنطقة، قائلاً: "يجب على الأميركيين أن يرحلوا من منطقتنا وهذا أمر حاسم لمحور المقاومة وسيُطبق، الإدارة الأميركية ستدفع الثمن غاليًا ولن تمر هذه الجريمة وتنسى". ووصف نصر الله سليماني بالشريك، قائلاً إنه لطالما وقف إلى جانب المقاومة في لبنان، وأنه كان شريكاً أساسياً في تحقيق "النصر" في أيار 2000، وكان حاضراً في الضاحية الجنوبية أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، ولم يتوان عن الإسهام في عمليات إعادة الإعمار. وتحدث عن تطابق في الرؤى مع سليماني بخصوص ما حصل في سوريا منذ البداية.
Euronews (Ar)
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نتنياهو: إيران كذبت بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية كما كذبت بشأن البرنامج النووي
مجدداً هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الأحد 12 كانون الثاني/ يناير، هذه المرة على خلفية حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، قائلاً: "كانت تعلم منذ البداية" أنها أسقطت طائرة ركاب. وأضاف نتنياهو خلال اجتماع حكومي أسبوعي في القدس: "لقد كانوا يعلمون بالأمر وأنهم أسقطوها بغير قصد، لكنهم كذبوا قاصدين، لقد خدعوا العالم بأسره". وقال: "تماماً كما كذبوا بشأن برنامجهم النووي السري ، إنهم يكذبون الآن بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية... هذا مخالف تمامًا للطريقة التي يجب أن تتصرف بها دولة متحضرة ونرسل تعازينا إلى ضحايا الخداع والإهمال في إيران ". وكانت إيران قد نشرت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة يوم الأحد متوقعة احتجاجات محتملة بعد أن اعترف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة. وتسبب تحطم الطائرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء بمقتل 176 شخصًا كانوا على متنها ، معظمهم من الإيرانيين والكنديين الإيرانيين. وبعد إلقاء اللوم في البداية على عطل فني، اعترفت طهران أخيرًا بما فعلته في مواجهة أدلة متزايدة واتهامات من الغرب. وتم إسقاط الطائرة خلال شن إيران لهجوم بصواريخ باليستية على قاعدتين في العراق تضم القوات الأمريكية، لم يسفر عن وقوع إصابات، وجاء رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
Euronews (Ar)
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شاهد: بلجيكا تطور رذاذاً لتدريب الكلاب على كشف مادة متفجرة في المطارات
وجدت الشرطة البلجيكية حلاً آمناً وناجعاً لتدريب الكلاب على كشف نوع من أخطر أصناف المتفجرات في المطارات ومحطات القطار بفعالية ودون تعريض حياة أي كان للخطر. المادة هي TATP، وهي مادة شديدة الخطورة وحتى اللحظة كان هناك فجوة هائلة بين قائمة المواد المتفجرة التي يخشى منها في المطارات ومحطات القطارات وما تستطيع الكلاب فعلياً رصده والكشف عنه. الآن، طور أحد المختبرات البلجيكية التابع للاتحاد الأوروبي Joint Research Centre بناء على طلب من الشرطة البلجيكية رذاذاً يحوي المادة المتفجرة TATP لكن بنسب ضئيلة مذابة بمادة كحولية تعزلها عن محفزات الاشتعال كالحرارة أو الاحتكاك، وتوفر المادة لإجراء التجارب وخوض التدريبات في ظروف متحكم بها بشكل كامل، وبظروف آمنة تماماً سواء للكلاب أو المدربين والشرطة أو الركاب والمسافرين. أصبح من الممكن حالياً عن طريق رش المحلول الجديد على الأمتعة تدريب الكلب على تتبعها ورصدها. إلا أن المهمة لا تزال صعبة نسبياً وليست كل الكلاب قادرة عليها لأن نسبة المادة ضئيلة في المحلول. ويتم تدريب نحو 24 كلباً حالياً على هذه المهمة، مع توقعات بأن تستمر فترة التدريب نحو سنة. لطالما شكلت مادة TATP مصدر قلق خاص في بلجيكا، حيث استخدمت في سلسلة تفجيرات في مطار ومترو بروكسل عام 2016 خلفت 31 قتيلاً وأكثر من 270 جريحاً، كما تم استخدامها أيضًا في هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية في باريس. في مختبرات JRC في جيل البلجيكية ، يتم استخدام رذاذ TATP أيضًا لمعايرة وفحص فعالية آلات مسح المتفجرات ، كتلك المستخدمة عادة في المطارات، ويثير الرذاد الجديد اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم من قبل قوى إنفاذ القانون والمطارات وخبراء المتفجرات.
Euronews (Ar)
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شاهد: فلاديمير بوتين يشرف على تدريبات عسكرية في البحر الأسود
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.