شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يستقبل نظيره الباكستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، فى مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

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حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

كانت وزارة الخارجية السعودية، أدانت الانتهاكات التى ارتكبتها إيران للسيادة العراقية، خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى على المستوى الوزاري، وقالت: "إن المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، والمملكة تجدد دعوتها لضبط النفس من قبل الأطراف كافة مع الحرص على عدم التصعيد في العراق"، داعية كل الأطراف لعدم التصعيد حفاظا على أمن واستقرار العراق والمنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أنه قد بدأ مجلس الأمن الدولى عقد جلسة على المستوى الوزاري حول الأمن والسلام الدوليين، وذلك وفق ما نقلت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، ودعا مجلس الأمن الدولى فى قت سابق، جميع الأطراف الخارجية التى تسببت فى تصعيد الوضع والتوتر فى ليبيا إلى عدم التدخل فى الشأن الليبى ، معبرا عن قلقه من التصعيد فى ليبيا .