شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان فى أبوظبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بزيارة شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان، خلال زيارته لإمارة أبو ظبى اليوم الاثنين، مشيرا إلى علاقات الإمارات واليابان تستند إلى مسيرة تاريخية وممتدة من الثقة والتعاون والاحترام، وقال الشيخ محمد بن زايد، تعليقا على زيارة رئيس وزراء اليابان، عبر حسابه الرسمى بتويتر:"أرحب برئيس وزراء اليابان في أبوظبي.. علاقات الإمارات واليابان تستند الى مسيرة تاريخية وممتدة من الثقة والتعاون والاحترام والمصالح المتبادلة.. حرصنا مشترك على تعزيز ذلك الإرث لما فيه خير شعبينا الصديقين وصالحهما".



محمد بن زايد وشينزو آبى

كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اليوم الإثنين، الفائزين بدورة هذا العام من جائزة زايد للاستدامة، رواد التنمية المستدامة والعمل الإنساني.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمى بتويتر، اليوم الإثنين: "نكرم اليوم الفائزين بدورة هذا العام من جائزة زايد للاستدامة، رواد التنمية المستدامة والعمل الإنساني.. تواصل الجائزة مسيرتها في غرس بذور الخير عبر برامج ومبادرات عالمية كمبادرة " 20 في 2020" الإنسانية التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في مناطق مختلفة حول العالم".



بن زايد وشينزو آبى

Advertisements



محمد بن زايد

وشهد الشيخ بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يستمر حتى 18 يناير الحالى، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.



محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان

وتضمن حفل الافتتاح توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة، والتى تكرّم المؤسسات والمدارس الثانوية التى تقدم حلولاً مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة ضمن 5 فئات هى: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.