شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: أطراف فى محادثات ليبيا وقعت على اتفاق لكن خليفة حفتر طلب بعض الوقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بعض الأطراف فى محادثات ليبيا وقعت على اتفاق لكن المشير خليفة حفتر، طلب بعض الوقت:، " إحراز تقدم جيد في محادثات ليبيا في موسكو دون التوصل لاتفاق بعد".
وفى نفس الشأن نشرت وكالة رويترز، نقلا عن وكالة أن إحراز تقدم جيد في محادثات ليبيا في موسكو دون التوصل لاتفاق بعد، مضيفة، "مسودة اتفاق بين حفتر والسراج تقول إن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق نار غير مشروط في ليبيا لأجل غير مسمى".
وتابعت رويترز،أن مسودة اتفاق ليبيا تدعو الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية:" مسودة اتفاق ليبيا تقول إن الجانبين يعتزمان اتخاذ خطوات لاستقرار الوضع في طرابلس ومدن أخرى.. وزير خارجية تركيا يقول حفتر طلب حتى صباح الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار".
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