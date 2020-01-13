شكرا لقرائتكم خبر عن مسودة الاتفاق الليبى تدعو الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، إن مسودة الاتفاق الليبي تضمنت خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى، كما أنها تدعو الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية.

وأفادت القناة فى عاجل آخر ما قاله وزير الخارجية الروسى، بشأن أن بعض الأطراف وقعت الاتفاق الليبي وفيما أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى طلب مزيدا من الوقت.

وكانت مصادرقد أكدت لـ "العربية" وجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية قد تحول دون توقيعه في موسكو. فيما أكد الجيش الليبي، الاثنين، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.

ووصل قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، الاثنين، إلى موسكو، لإجراء محادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار

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ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى لحكومة "الوفاق" رفضه أي لقاء مع قائد الجيش الليبي، حفتر، وعزم حكومة طرابلس "التفاوض مع الروس والأتراك".

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار الموالية" للوفاق على "تويتر" عن رئيس المجلس الأعلى لحكومة "الوفاق"، خالد المشري، قوله: "رفضنا أي لقاء مع حفتر، ولن نجلس معه تحت أي ظرف، ومفاوضاتنا تتم مع أصدقائنا الأتراك والروس".

وبحسب ذات القناة، أكد سفير ليبيا بالاتحاد الأوروبي وعضو وفد حكومة "الوفاق" بموسكو، حافظ قدور، أن مباحثات موسكو "سترفض أي حل عسكري لأزمة ليبيا".