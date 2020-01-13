تشاووش أوغلو: أعددنا مسودة لكيفية وقف إطلاق نار محتمل بليبيا

موسكو/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إعداد مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الروسية موسكو التي تحتضن مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا.

وقال تشاووش أوغلو: "أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل".

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وأشار الوزير التركي إلى أن وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء من أجل التوقيع على اتفاق وقف إطلار النار في ليبيا.

وتحتضن موسكو، الإثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانيين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من الجنرال خليفة حفتر.



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