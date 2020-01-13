موسكو/ الخليج 365
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إعداد مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الروسية موسكو التي تحتضن مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا.
وقال تشاووش أوغلو: "أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل".
وأشار الوزير التركي إلى أن وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء من أجل التوقيع على اتفاق وقف إطلار النار في ليبيا.
وتحتضن موسكو، الإثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانيين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من الجنرال خليفة حفتر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو: أعددنا مسودة لكيفية وقف إطلاق نار محتمل بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.