420 شرطيًا يبدأون عملهم في "تل أبيض" السورية

الرقة، تل أبيض/ عمر كوباران/ الخليج 365

بدأ 420 شرطيا سوريا مهامهم في مدينة تل أبيض (شمال) المحررة من الإرهاب ضمن عملية "نبع السلام"، وذلك بعد خضوعهم لدورة تدريبية في تركيا.

وتلقت عناصر الشرطة، خلال الدورة، تدريبات عملية شملت الانضباط، والعمليات في المناطق المأهولة، ونزع وتفكيك المتفجرات، وفحص مكان الحادث، وغيرها من التدريبات المتعلقة بالعمل الشرطي.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأنّ عناصر الشرطة الجدد سيتوزعون في أقسام "مكافحة الإرهاب"، و"المرور" و"مكافحة التهريب"، ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما تم تزويد الشرطة بسيارات حتى تتمكن من التدخل السريع في حال حصول حادثة أو أمر طارئ.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير الشرطة في "تل أبيض"، إنهم تلقوا في تركيا تدريبات عملية لمدة شهر على وظائف الشرطة، حيث جرت الدروس في أجواء تحاكي الواقع.

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وأوضح أن 420 عنصرا توزعوا على الأقسام الشرطية المختلفة في المدينة، وبدأوا في تنفيذ واجبهم في حفظ أمن المواطن.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.







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