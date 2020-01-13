الرياض / الخليج 365
وصل وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من إيران؛ لبحث سبل تخفيف التواترات في الخليج والشرق الأوسط.
ووفق وكالة الأنباء الباكستانية، "وصل وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى السعودية قادما من إيران (في زيارة استغرقت يوما واحدا) ضمن جهود باكستان الدبلوماسية لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط والخليج".
ومن المقرر أن يلتقي قريشي، خلال زيارته للرياض، نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الباكستاني لطهران والرياض، ضمن جهود إسلام آباد لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط والخليج، حسب المصدر ذاته.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن قريشي بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، سبل خفض التوترات في منطقة الخليج.
كان قريشي الذي وصل طهران الأحد؛ حيث التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسب البيان ذاته.
ومؤخرا، شهدت المنطقة توترا تصاعد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فجر الأربعاء الماضي، عقب 5 أيام على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" بغارة أمريكية في بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الباكستاني يبحث في الرياض تخفيف التواترات بالخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.