الهلال يستعيد العابد قبل الاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية شارك نواف العابد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، في تدريبات فريقه، بعد أن غيبته الإصابة عن مواجهة الأهلي والوحدة الماضيتين، فيما واصل عبدالله عطيف وعمر خربين وجانج هيون رباعي الفريق برامجهم التأهيلية.

ميدانياً، منح الروماني رازفان لوشسكو مدرب الفريق، الفرنسي جوميز وسالم الدوسري راحة عن تدريبات اليوم، التي تركزت على الجوانب البدنية والفنية، حيث اشتملت على تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الوحدة.

ويستعد الفريق العاصمي لمواجهة الاتفاق، الخميس المقبل، في ربع نهائي كأس الملك، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

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