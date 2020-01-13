الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي جيليرمي لمدة موسمين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الإثنين، تعاقدها رسميًا مع لاعب الجناح الأيسر البرازيلي جيليرمي أوجستو لتمثيل صفوف لفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن التعاقده مع جيليرمي أوجستو صاحب الـ24 عامًا، جاء بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي، وسبق للبرازيلي تمثيل أندية جريميو، سبورت كلوب دو ريسيفه، بوتافوجو ريو دي جانيرو البرازيلية.

هذا ويحتل الفيصلي الترتيب التاسع في سلم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من 13 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الهلال الإثنين المقبل.

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