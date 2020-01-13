إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة جندي بمكافحة المخدرات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الإثنين، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة جندي.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4، وذلك في تمام الساعة 7:00 صباحاً يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يناير الجاري.

كما سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة 4 أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك من الساعة 6:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الموقع الإلكتروني.