ريال مدريد يفقد راموس

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد سيخسر جهود لاعبه سيرجيو راموس خلال الفترة المقبلة.

وشارك راموس في لقاء أتلتيكو، أمس الأحد، بنهائي السوبر الإسباني، كما سدد ركلة الجزاء الحاسمة للقب.

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ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، بسبب إصابة في الكاحل.

وصرح راموس بعد مباراة الأمس: “تسديد ركلة الجزاء على طريقة بانينكا؟ نعم فكرت، لكن كاحلي لم يكن مستعدًا بسبب الركض كثيرًا”.

وأضاف: “شعرت بألم في الكاحل، وكنت خائفًا للغاية، ومع مرور الوقت أصبح الجو أكثر برودة وازداد الألم، لكن في النهاية هناك الكثير من الأمور تنسيك الأوجاع، والآن أنا مرهق للغاية، وآمل ألا يستمر ذلك لفترة طويلة”.