أليجري يعرض خدماته على برشلونة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ماسيمليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس، عرض خدماته على برشلونة.
ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن شخصًا مقربًا من أليجري وجه رسالة لبرشلونة بأن المدرب السابق ليوفنتوس سينظر بشكل إيجابي إذا تقدم البارسا بعرض للحصول على خدماته.
وأشارت إلى أن ماسيمليانو أليجري بدون عمل منذ الصيف الماضي عندما تمت إقالته من قيادة يوفنتوس الإيطالي.
وأوضحت أن أليجري حصل على الكثير من العروض هذا الموسم، لكنه يفضل البقاء مع عائلته وتعلم اللغة الإنجليزية، على أمل تلقي بعض العروض من الأندية الكبرى في الصيف المقبل.
يذكر أن الكثير من التقارير أكدت اقتراب برشلونة من إقالة المدرب إرنستو فالفيردي، اليوم الإثنين، بعد خسارة لقب السوبر الإسباني.
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