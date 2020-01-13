ضبط مقيم سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات في مكة

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة اليوم (الإثنين)، من القبض على وافد من جنسية عربية اعتاد سرقة حافلات نقل الطالبات. وأوضحت شرطة مكة حسبما نقلت إمارة منطقة مكة المكرمة أن عدد الحفلات التي تمت سرقتها 40 حافلة، وقد قُبض على الوافد قبل محاولته الهرب إلى خارج المملكة.

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