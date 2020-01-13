شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. رسالة اختراق منتشرة بـ«واتس آب» تخدع المستخدمين بماركة تجارية شهيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شن محتالون هجوماً على مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتس آب”، باستخدام العلامة التجارية الشهيرة “أديداس”.

ووفقا لموقع “نيوز رو”، فقد أرسل المحتالون رسالة إلى مستخدمي التطبيق تدعوهم للحصول على هدية من العلامة التجارية، وتم إرفاق الرسالة برابط لموقع مزيف.

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وكان يجب على المستخدم الإجابة على بعض الأسئلة وإرسال الرسالة إلى 20 جهة اتصال ليحصل على الهدية، فيما يبدو للوهلة الأولى أن شكل الإعلان طبيعي.

من جانبها، ذكرت شركة “ESET” التي اكتشفت الهجوم، أن الرابط في الرسالة لا يؤدي إلى الموقع الرسمي للعلامة التجارية وأن شعار الموقع هو الشعار القديم للشركة.

ولم يتم تحديد عدد المستخدمين الذين وقعوا ضحية لهذا الهجوم، كما لا يوجد أي معلومات حول المشاكل التي يمكن أن يواجهوها بعد دخولهم الموقع المزيف.