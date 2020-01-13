شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يؤجل الموعد النهائى فى الدورة الثانية للتنقيب عن موارد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستانى، اليوم الاثنين، إن الموعد النهائى لتقديم طلبات الاشتراك فى دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلاد سيؤجل من 31 يناير إلى 30 أبريل. وأضافت بستاني في بيان، أن السبب في التأجيل هو إتاحة مزيد من الوقت للشركات العالمية التي تسعى للاشتراك.

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