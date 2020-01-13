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شكرا لقرائتكم خبر عن «ذئب» يُصيب شاباً بجرح بالغ في ذراعه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرض شاب بحفر الباطن، مهتم بتربية الذئاب، لهجوم من ذئب بعد أن قام بنقله من مكان لآخر، مما تسبب في إصابته بجرح بالغ في ذراعه اليمنى.
ويتضح من المقطع المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الذئب أفلت من الشاب أثناء نقله من قفص لآخر، ليهاجمه ثم يغرس أنيابه الحادة في الذراع الأيمن للشاب مخلفاً جرحاً غائراً.
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