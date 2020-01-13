شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجابات لأسئلة شائعة حول عملية التعرق! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يعد التعرق فعلا طبيعيا يقوم به الجسم لتنظيم درجة حرارته، ومن خلال إفراز وتبخر العرق الذي يتكون من ماء وملح، تبدأ حرارة الجسم في الانخفاض.



ووفقاً موقع "هلث لاين"، قدم الكاتب دانيال بوبنيس إجابات لأسئلة شائعة حول عملية التعرق:

هل يساعد التعرق على حرق المزيد من السعرات الحرارية؟

التعرق لا يحرق عددا معينا من السعرات الحرارية، لكنه يجعلك تخسر وزن الماء الموجود في جسمك. تجدر الإشارة إلى أن خسارة هذا الوزن هو أمر مؤقت، فبمجرد شرب الماء أو تناول الطعام، ستستعيد على الفور ذلك الوزن الذي خسرته.

لماذا يتعرق بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

أوضح الكاتب أن مقدار العرق الذي يفرزه الجسم مرتبط بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

● الوراثة

● العوامل البيئية

● السن

● مستوى اللياقة البدنية

● الوزن

ومن بين هذه العوامل، من المرجح أن يكون لوزنك ومستوى لياقتك تأثير كبير على كمية العرق الذي يفرزه جسمك أثناء التمرين، فالجسم يحتاج إلى المزيد من الطاقة أثناء ممارسة الرياضة، مما ينتج عن ذلك إفراز كميات كبيرة من العرق.

وكلما كانت لياقتك البدنية أفضل، تعرقت أكثر، لأن الجسم يصبح أكثر كفاءة في تنظيم درجة الحرارة، الأمر الذي يتيح لك مواصلة التمرين لمدة أطول وبنسق أفضل.

ما فوائد التعرق؟

تتمثل الفائدة الرئيسية للتعرق في تخفيض حرارة جسمك. لكن هناك بعض الفوائد الأخرى من بينها:

● الحصول على بشرة أكثر صحة: يساعد التمرين المكثف على تنشيط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما يسمح للأكسجين والمواد المغذية بتعزيز خلايا الجلد.

● تحدّى نفسك: إذا كنت قادرا على مواصلة القيام بالتمارين الرياضية دون انقطاع، فتأكد من أنك تقوم بتمارين مناسبة لمستوى لياقتك، ولكن إذا كنت تشعر بالدوار أو التعب أو الألم، فاعلم أنك تضغط على نفسك كثيرا.

هل هناك أي مخاطر للتعرق؟

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1- الجفاف

بيّن الكاتب أنه كلما تعرقت أكثر، كنت أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، فحرارة الطقس والرطوبة يمكن أن تزيد من كمية التعرق. ولكل رطل من العرق تفقده، تأكد من شرب نصف لتر من الماء، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش وخذ معك قارورة مياه واشرب بانتظام. تجدر الإشارة إلى أن الجفاف الشديد يمكن أن يشكل خطرا على صحتك، وإذا لاحظت أيا من هذه الأعراض فتوجه إلى طبيبك على الفور:

● الإرهاق الشديد

● الشعور بالدوار عند الوقوف

● عدم التبول لمدة ثماني ساعات

● تباطؤ النبض

● تسارع النبض

● التشنج

● فقدان الوعي

فرط التعرق

إذا كنت تتعرق دائما وبشكل مفرط، فقد تكون مصابا بفرط التعرق. لذلك، زر طبيبك إذا كنت تتعرق ليلا دون سبب أو إذا كنت تتعرق فجأة بشكل مفرط. وفي الواقع، ينبغي عليك التواصل مع طبيبك على الفور إذا:

● تجاوزت حرارة جسمك 40 درجة مئوية أو أعلى

● شعرت بألم في الصدر

● شعرت بضيق في التنفس

● تسارعت دقات قلبك

كيف يمكنك حرق السعرات الحرارية بشكل صحي؟

إذا كنت ترغب في خسارة الوزن، فاعلم أنه ينبغي عليك حرق سعرات حرارية أكثر من تلك التي تتناولها، فحوالي 3500 سعرة حرارية تعادل رطلا واحدا من الدهون. لذلك، ستحتاج إلى حرق 3500 سعرة حرارية لتخسر رطلا واحدا من وزنك. ومن بين أفضل الطرق للحصول على وزن صحي هي اتباع أسلوب حياة نشط من خلال اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام (خمسة أيام في الأسبوع لمدة 30 دقيقة).

من المرجح أن يساعدك التعرق على التخلص من وزن الماء، وبالتالي خسارة بعض الأرطال من وزنك بشكل مؤقت، لكن اعتماد هذه الطريقة لإنقاص الوزن يعتبر غير آمن.

لذلك، إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فإن أفضل طريقة هي الانتقال تدريجيا نحو اتباع نمط حياة صحي يقوم على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، كما أنه يمكن لطبيبك أن يساعدك في وضع خطة لخسارة الوزن تناسب أسلوب حياتك.