دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق مصري لمعالجة الاكتئاب والمشاكل النفسية والعاطفية

قام طالب مصري بتصميم تطبيق جديد لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والمشاكل النفسية والعاطفية.

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فإن التطبيق الذي صممه طالب بكلية الطب في جامعة أسيوط المصرية أطلق تطبيقاً يحمل اسم دعم، والذي أصبح متوفراً على متجر غوغل بلاي للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

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وقالت التقارير أن تطبيق دعم يتيح لمستخدميه طرح المشاكل التي يعانون منها في حياتهم، سواء كانت مشكلة اجتماعية أو عاطفية أو دراسية أو عائلية أو حتى مالية.

وبعدما يقوم الشخص بعرض مشكلته على التطبيق في صورة مجهولة الهوية للحفاظ على سريته، يبدأ في تلقي اقتراحات أو حلول أو نصائح أو حتى دعم نفسي من مستخدمين آخرين للتطبيق، والذين يردون أيضاً بصور مجهولة للمحافظة على خصوصيتهم.

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ومن جانبه، قال خالد العناني مصمم التطبيق أن تطبيق دعم حقق رواجاً كبيراً منذ إطلاقه، حيث بلغ عدد مستخدميه في أول أسبوع نحو 50 مستخدم، مشيراً إلى أنه تمت مشاركة أكثر من 250 مشكلة مختلفة، وقام المستخدمون بكتابة نحو 1500 تعليق عليها.

وأضاف أن عدد المحادثات بين الأعضاء وصلت إلى حوالي 700 محادثة، كما أن عدد المستخدمين النشطين على التطبيق بشكل يومي يصل إلى نحو 290 مستخدماً.المزيد:

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