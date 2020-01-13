شبح تسونامي يظهر من جديد.. والفلبين تستعد للكارثة

كتب- وكالات:
قررت السلطات الفلبينية إيقاف عمل المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الاثنين بسبب انطلاق سحب رمادية من بركان في أنحاء المدينة، وحذر خبراء من احتمال ثوارنه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية تسونامي.
وأجبرت السلطات آلاف الناس على ترك منازلهم حول تال، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، الذي نفث رمادا لليوم الثاني من فوهته في وسط بحيرة على بعد 70 كيلومترا جنوبي مانيلا، وفقا لرويترز.
وقالت ماريا أنطونيا بورناس رئيسة الأبحاث في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل للصحفيين "رصدنا حمما، لا تزال عميقة ولم تصل للسطح بعد. لكننا نتوقع ثورانا خطيرا في أي وقت".
وحذرت السلطات من أن ثوران البركان قد يؤدي إلى موجات تسونامي في البحيرة.
وأجلت السلطات أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها وهي مقصد سياحي شهير. وأثارت عشرات الهزات الأرضية قلق السكان.
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