دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: ابتكار ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك

نجح فريق من العلماء في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ السويسرية في صنع ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك بدلاً من عناصر السبائك المعدنية.

وبحسب ما ذكرته تقارير علمية، فإن قام العلماء باستخدام مطاط البوليمر وألياف البروتين لتشكيل مصفوفة، والتي ضمنوها أقراص رقيقة من بلورات الذهب النانوية، مشيرة إلى أن هذا الذهب البلاستيكي يحتوي على عدد ضخم من الجيوب الهوائية التي لا تراها الأعين.

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وقال أحد العلماء المشاركين في هذا الابتكار أن هذا الذهب له خصائص مادية للبلاستيك، موضحاً أنه في حالة سقوط قطعة من على سطح صلب، فهي تبدو مثل البلاستيك، إلا أن شكلها مثل الذهب المعدني، وبالتالي يمكن تشكيلها بالشكل المطلوب.



وأشارت التقارير إلى هذا النوع من الذهب سيكون مطلوباً بقوة في سوق الساعات الذهبية، خاصة مع زيادة الاهتمام بها، حيث أنه يتميز بوزنه الخفيف، على عكس الذهب الحقيقي ثقيل الوزن، وبالتالي لن تشكل إزعاجاً لمرتديها.

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وأضافت أن وزن الذهب البلاستيكي أقل بمقدار من 5-10 مرات وزن الوزن المعدني عيار 18 قيراطاً، مؤكدة أنه لا يزال يعتبر من نوعية الذهب عيار 18 قيراطاً.المزيد:

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ذهب صقلية الأخضر

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