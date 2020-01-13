شاهد: ابتكار ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نجح فريق من العلماء في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ السويسرية في صنع ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك بدلاً من عناصر السبائك المعدنية.
وبحسب ما ذكرته تقارير علمية، فإن قام العلماء باستخدام مطاط البوليمر وألياف البروتين لتشكيل مصفوفة، والتي ضمنوها أقراص رقيقة من بلورات الذهب النانوية، مشيرة إلى أن هذا الذهب البلاستيكي يحتوي على عدد ضخم من الجيوب الهوائية التي لا تراها الأعين.
أغلى 5 معادن في العالم.. رقم 1 ليس الذهب alqiyady 1 أغلى 5 معادن في العالم.. رقم 1 ليس الذهب
شاهد أيضاً: أغلى 5 معادن في العالم.. رقم 1 ليس الذهب
بالصور: سيارات من الذهب الخالص
وقال أحد العلماء المشاركين في هذا الابتكار أن هذا الذهب له خصائص مادية للبلاستيك، موضحاً أنه في حالة سقوط قطعة من على سطح صلب، فهي تبدو مثل البلاستيك، إلا أن شكلها مثل الذهب المعدني، وبالتالي يمكن تشكيلها بالشكل المطلوب.
وأشارت التقارير إلى هذا النوع من الذهب سيكون مطلوباً بقوة في سوق الساعات الذهبية، خاصة مع زيادة الاهتمام بها، حيث أنه يتميز بوزنه الخفيف، على عكس الذهب الحقيقي ثقيل الوزن، وبالتالي لن تشكل إزعاجاً لمرتديها.
الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.. وظائف وحقائق قد نجهلها! alqiyady 1 الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.. وظائف وحقائق قد نجهلها!
شاهد أيضاً: الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.. وظائف وحقائق قد نجهلها!
وأضافت أن وزن الذهب البلاستيكي أقل بمقدار من 5-10 مرات وزن الوزن المعدني عيار 18 قيراطاً، مؤكدة أنه لا يزال يعتبر من نوعية الذهب عيار 18 قيراطاً.المزيد:
السفر عبر الزمن: عالم فيزياء يحول الخيال إلى حقيقة
صدق أو لا تصدق شركة روسية تصمم مصعدًا للفضاء
أخيراً حل لغز وادي الصخور المتحركة في كاليفورنيا
علماء يكشفون فائدة للكوابيس هل تصدق هذا؟
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
ذهب صقلية الأخضر
dw.com
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
ما حجم الانتقادات المسموح بها في شبكة الإنترنت الصينية؟
صحيح أن النقاشات في الشبكة الصينية مسموح بها، لكن هناك خطوطا حمراء لذلك. فعند توجيه أية انتقادات للسياسيين أو عند التطرق لمظاهرات شعبية تتدخل السلطات وتحظر ذلك في الوقت ذاته.
Advertisementsdw.com
-
إرمغادر بنسوسان: عداءة ألمانية بقلب جنوب أفريقي
إرمغارد بنسوسان عداءة ألمانية مولودة في جنوب أفريقيا. بعد تعرضها لإصابة بالغة خلال التمرين، كافحت لتعود وتصبح عداءة عالمية في مسابقات الجري للمعاقين وهي تأمل الآن بتحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو للمعاقين في هذه السنة.dw.com
-
الشيف أنتوني ساربونغ
الطاهي النجم أنتوني ساربونغ يريد أن يجعل مأكولات الذواقة متاحة للجميع. يدير الطاهي الغاني مطعمه الخاص في ميربوش بالقرب من دوسلدورف منذ عام 2015، والذي حصل على نجمة ميشلان.dw.com
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ذهب صقلية الأخضر
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ابتكار ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.