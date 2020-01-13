مشهد نادر.. أول مسيرة تضامنية للأفيال في التاريخ

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كتب- وكالات:
شهدت تايلاند أول مسيرة تضامنية صامتة من نوعها في تاريخ، ضمت عددا من التلاميذ والفيلة اليوم الاثنين تكريما لملايين الحيوانات التي سقطت ضحية لحرائق الغابات المستعرة بأستراليا.
وفقا لرويترز، حملت الفيلة وحراسها لافتات عليها صور ورسومات للحيوانات وعبارات تقول "صلوا من أجل أستراليا" خلال الحدث الذي نظمه متنزه أيوتهايا إليفانت بالاس أند رويال كرال وهو مقصد سياحي محلي.
ووصفت الحكومة الأسترالية حرائق الغابات بأنها كارثة بيئية خاصة بعد أن بلغ عدد الحيوانات النافقة أو المهددة نحو مليار حيوان وطائر.
ويشمل ذلك قطعانا من حيوانات الكوالا والكنغر فضلا عن أنواع مهددة بالانقراض مثل طائر آكل العسل والببغاء الأرضي الغربي. © متوفر بواسطة مصراوي الفيلة في مسيرة حداد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.