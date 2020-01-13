شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر والسراج لم يلتقيا وجها لوجه فى مفاوضات "موسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حميد الصافى، المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، أن المفاوضات فى الخارجية الروسية تتم مع الأطراف الليبية كل على حدة ، وأنه لم يتم أى لقاء مباشر بينهما، وأكد الصافى، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك الروسية " أن المشير خليفة حفتر ، وفايز السراج ، لم يلتقيا وجها لوجه فى المفاوضات التى تستضيفها (موسكو) حاليا .

وقال إن المشير حفتر، ووفده يجتمع مع الروس فقط، وإن الأتراك والروس يلتقون السراج ووفده ، مشيرا إلى أنه سيتم صدور بيان فى وقت لاحق، حول نتائج المباحثات.

وتشير مصادر روسية، إلى أن المباحثات بين الجانبين تشهد صعوبات بشأن البيان المتعلق بوقف إطلاق النار فى ليبيا .

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و انطلقت جلسة المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

ووصل قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ليبى لم تسمه، قوله "إن المشير خليفة حفتر وصل بالفعل إلى موسكو"، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج سيصل إلى العاصمة الروسية اليوم أيضاً".

كان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، قد أعلن فى وقت سابق أن رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، سيتوجه إلى موسكو لبحث مبادرة وقف إطلاق النار فى بلاده، وقال الصافي، "إن عقيلة صالح سيتوجه اليوم إلى العاصمة الروسية فى زيارة رسمية لمدة يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا والتأكيد على عدم وجود أى دور مستقبلى للمليشيات المسلحة".