شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى يبدأ زيارة إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الخرطوم اليوم الاثنين، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، حيث كان في استقباله في مطار الخرطوم وكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور الصديق عبد العزيز، وذكرت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان اليوم - أنه من المتوقع أن يلتقي قرقاش مع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، ووكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز.

يذكر أن سكرتارية لجنة الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، التى تضم دولة جنوب السودان والأمم المتحدة و"يوناميد"،عقدت اجتماعا اليوم الاثنين، فى جوبا، تناول تقييم سير مفاوضات السلام السودانية فى مساراتها المختلفة، وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، فى تصريح صحفى، "إن الأسبوعين القادمين حاسمان فى عملية السلام فى السودان، لافتا إلى أن الاجتماع أجرى تقييما شاملا لما تم فى المفاوضات خلال الفترة السابقة، وناقش عمل الوساطة خلال المرحلة القادمة".

وأضاف، أن التفاوض يسير بصورة جيدة فى مساراته المختلفة، مشيرا إلى التوصل لاتفاق نهائى فى "مسار الوسط"، والتوقيع على اتفاق إطارى فى "مسار دارفور"، وأن مسار المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، والشمال باتا على أعتاب التوقيع على الاتفاق الإطاري.

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وأوضح مطوك، أن الأسبوع الحالى سيشهد تقديم المواقف الأساسية فى مسارات التفاوض المختلفة، وأن عملية التفاوض تسير بالصورة المطلوبة، حيث تعمل الوساطة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل فى السودان فى الموعد المحدد منتصف فبراير المقبل.

وفى غضون ذلك، تواصلت اليوم فى جوبا، جلسات الحوار بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد "الحركة الشعبية" بقيادة مالك عقار، حول الاتفاق الإطارى المقدم من الحركة، وتناول الاجتماع عددا من القضايا التى شملها الاتفاق والتركيز على قضية نظام الحكم.