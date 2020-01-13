العاهل السعودي في مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

الرياض / الخليج 365
أعلنت السعودية، الإثنين، وصول عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، "وصل الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، إلى سلطنة عُمان، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد".
واستقبل العاهل السعودي لدى وصوله مسقط، شهاب بن طارق آل سعيد مستشار سلطان عمان الجديد، وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين العمانيين.
ونقل التلفزيون العماني الرسمي لقطات ملتفزة لاستقبال السلطان هيثم بن طارق، العاهل السعودي لتقديم التعازي في سلطان عمان الراحل.
والأحد، جمعت سلطنة عمان، العديد من قادة الدول العربية والعالم، خلال تقديمهم واجب العزاء لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، في وفاة سلفه الراحل قابوس بن سعيد.
وفجر السبت، نعى ديوان البلاط السلطاني في عُمان، السلطان قابوس، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، بعد نحو 50 عاما قضها بسدة الحكم.
كما أعلن ديوان البلاط السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص، 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يوما.
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