تونس.. كتلة برلمانية تطرح عريضة لسحب الثقة من الغنوشي

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

من المتوقع، بحسب مصادر برلمانية، ألا تحظى العريضة بالإغلبية المطلوبة

** الناطق الرسمي باسم النهضة عماد الخميري:

- إثارة موضوع سحب الثقة من الغنوشي وراءه جهات شُغلها الأساسي مناكفة الحركة ورئيسها

** مكتب إعلام حركة النهضة:

"زيارة الغنوشي الأخيرة إلى تركيا كانت بصفته الشخصية وباسم الحزب وبناء على موعد سابق".

أعلنت كتلة الحزب "الدستوري الحرّ" بالبرلمان التونسي، الإثنين، أنّها أعدّت مشروع لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما فند الناطق باسم حركة "النهضة"، التي يتزعمها الغنوشي، مبررات الكتلة لسحب الثقة، واكد أن إثارة هذا الموضوع تقف وراءه جهات شُغلها الأساسي مناكفة الحركة ورئيسها.

وقالت رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحرّ" (17 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 217 مقعدا) عبير موسى، خلال مؤتمر صحفي: "منذ انتخاب الغنوشي (نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، لاحظنا تجاوزات وسوء إدارة"، واعتبرت ان أحدث هذه "التجاوزات" تمثل في الزيارة التي قام بها الغنوشي إلى تركيا، والتي شهدت "لقاء مغلقا مع الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، والبرلمان والنواب على غير علم بهذه الزيارة".

وأضافت بمقر البرلمان في العاصمة تونس: "مهما كانت الصفة التي استعملها الغنوشي للقيام بهذه الزيارة، (فإن) صفته كرئيس برلمان لا يمكن نزعها عنه في تنقّلاته".

وادعت عبير موسى أن "وكالة الخليج 365 أعلنت أن هذه الزيارة رسمية ومغلقة بين رئيس البرلمان التونسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وفي تغطيتها لزيارة الغنوشي إلى تركيا، لم تشر "الخليج 365" بأي شكل إلى أن الزيارة "رسمية".

واعتبرت موسي أن "الأعراف الدبلوماسية والقانون التونسي والنظام الداخلي للبرلمان لا يسمحون بذلك، كما أن اللقاء المغلق فيه شبهات كبيرة"، حسب تعبيرها.

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ولفتت إلى أنّ "سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الآلية الوحيدة المتاحة في النظام (القانون) الداخلي للبرلمان في المادة 51، وذلك بعد إمضاء 73 نائبا على مشروع اللائحة، ثم تُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليها بـ109 صوتا (أغلبية 50+1) ويتم سحب الثقة".

ومن المتوقع بحسب مصادر برلمانية ألا يحظى سحب الثقة بالإغلبية المطلوبة.

وفي تعليقه على هذه اللائحة، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ونائبها بالبرلمان عماد الخميري، إن "مسألة سحب الثقة هي محاولة لإثارة قضايا ليس لها أولوية الآن".

وفي تصريح للأناضول، أضاف الخميري أن "الأولوية اليوم متجهة إلى تشكيل حكومة، خاصة بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان".

وتابع: "من المفروض أن تتّجه كل القوى إلى سدّ هذا الفراغ من خلال البحث عن توافقات واسعة، وتعزيز المشتركات بين القوى الوطنية، حتى نتجنّب الفراغ وتمرّ حكومة تحظى باتفاق واسع".

وشدّد الخميري على أن "إثارة موضوع سحب الثقة من الغنوشي وراءه جهات (لم يسمها) شُغلها الأساسي ليس التشريع والرقابة، وإنما مناكفة حركة النهضة ورئيسها".

والسبت، أدّى الغنوشي زيارة إلى إسطنبول التقى خلالها الرئيس أردوغان.

ووفق بيان لرئيس حركة النهضة، دار بين الطرفين حوار حول التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها.

وأكّد مكتب إعلام حركة النهضة أن "زيارة الغنوشي إلى تركيا كانت بصفته الشخصية وباسم الحزب وبناء على موعد سابق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.