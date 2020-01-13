اكتشاف نفق جديد مجهز بغرفة ضخمة في تل أبيض السورية

الرقة، تل أبيض/ عمر كوباران/ الخليج 365

عثرت القوات الأمنية على نفق جديد يبلغ طوله 12 كيلو متر و يضم غرفة ضخمة مسبقة الصنع في مدينة تل أبيض شمالي سوريا التي تم تحريرها ضمن علمية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ورصدت عدسة الخليج 365 النفق والغرفة، حيث قام إرهابيو منظمة "ي ب ك - بي كا كا" بتزويدهما بالماء وخط كهرباء.

وحسب ما أفادت مصادر أمنية لمراسل الخليج 365، فإن الهدف من وجود النفق هو التصدي لعملية عسكرية تركية محتملة والقيام بهجمات مفاجئة وعمليات تسلل.

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وأوضحت المصادر أنهم سيقومون بتدمير النفق وردمه بعد الانتهاء من الكشف على محتوياته.

وكان الجيش التركي دمر العديد من الأنفاق خلال عملية نبع السلام في مدينتي تل أبيض ورأس العين، عبر سلاحي المدفعية والطائرات.

يشار إلى أن "ي ب ك" حفر العديد من شبكات الأنفاق في مناطق سيطرته شمالي سوريا، ويمتد عدد كبير منها تحت المدارس و المشافي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.