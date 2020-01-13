نائب روحاني: شركات إيرانية ستشارك في إعادة إعمار سوريا

طهران / الخليج 365
قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري، الإثنين، إن شركات بلاده أبرمت اتفاقات للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، حسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.
وأوضح جيهانغيري أن شركات إيرانية خاصة ستشارك في إعادة إعمار سوريا.
وتابع قائلا: "شركات إيرانية خاصة تبدي رغبة في المشاركة بإعادة إعمار سوريا، وأبرمت الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن".
وأعرب جيهانغيري عن أمله في أن يتم حل الأزمة القائمة في محافظة إدلب السورية بشكل إيجابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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